Олег Матыцин приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо.

— За кого вы сегодня?

— Я за российский футбол!

— Как вы считаете, с введением Fan ID будет столько людей ходить на стадионы России?

— Обязательно! Будут ходить с Fan ID. У всего свое время. Надеюсь, что футбол не пострадает сильно, а наоборот получит от этого пользу.

Матч пройдет в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.