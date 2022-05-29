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Сегодня, 16:45

Олег Матыцин приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
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Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин приехал на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо.

— За кого вы сегодня?

— Я за российский футбол!

— Как вы считаете, с введением Fan ID будет столько людей ходить на стадионы России?

— Обязательно! Будут ходить с Fan ID. У всего свое время. Надеюсь, что футбол не пострадает сильно, а наоборот получит от этого пользу.

Матч пройдет в «Лужниках» и начнется в 17.00 мск.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Олег Матыцин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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