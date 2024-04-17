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Игрок «Зенита» Мантуан — о матче против «Спартака»: «Счет 0:0 — это не проигрыш»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан оценил результат ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

— Довольны ли вы результатом?

— Была хорошая игра. Было много моментов, которые мы могли реализовать. Игра в Москве была очень важной для нас. Сейчас счет 0:0. Это не проигрыш.

— Какие ощущения о выхода на ЦСКА в финале Пути РПЛ?

— Игра с ЦСКА для нас важная. Это будет непросто. Но мы подумаем об этом позже, потому что впереди матч в чемпионате против «Оренбурга».

— Вы разобрались в формате Кубка?

— Конечно. Еще в прошлом году разобрался. В курсе, что после финала будет еще и суперфинал.

— Какие ощущения от частых матчей со «Спартаком»? Настрой не пропадает?

— Сложные матчи. Но мы умеем играть против «Спартака». Наша оборона хорошо работает и надеюсь, что так будет долгие годы.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Густаво Мантуан
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