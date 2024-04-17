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Сегодня, 22:33

Семак объяснил плохую реализацию в матче со «Спартаком»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

— Сергей Богданович, вы сказали о достаточно неудачной реализации моментов. Скажите, пожалуйста, с чем это связано на ваш взгляд? Действительно просто невезение, или какое-то подсознательное ощущение превосходства ваших футболистов над «Спартаком» и небольшая нехватка концентрации? Иногда складывалось такое впечатление.

— Что касается подсознательности, ответить вам не смогу, другая специализация, не могу туда вникнуть. Что касается моментов, которые были — такие матчи бывают. И больше моментов создают и не забивают не только мы, многие команды. Тем и интересен футбол. Независимо от того, сколько ты создал моментов, ты не забил, а соперник создал полумомент, забил — и результат неожиданный. Поэтому напряжение и держится на протяжении всего матча. Ничего страшного, наша команда много лет забивает много. Когда-то получается больше, когда-то меньше. Но мы создаем моменты, это самое главное. А количество обязательно перерастет в качество. Дай бог, в следующих матчах.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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