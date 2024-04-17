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Тренер «Спартака» Слишкович — о матче с «Зенитом»: «Счет 0:0, но есть привкус поражения»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничью в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0).

— Комментарий по этому матчу будет достаточно короткий. 0:0, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше. Да, мы остались в турнире и теперь нам предстоит играть с «Динамо». Сегодня «Зенит» играл лучше, нужно отдать должное, он создавал больше моментов. Мы создавали меньше, не столько, сколько хотелось бы. Во втором тайме мы были агрессивнее, играли лучше, больше шли в атаку, но у ребят есть некий блок, некая боязнь, которая мешает показывать те качества, которые они тысячу раз показывали. Мы знаем, на что они способны.

Моя задача сейчас — вернуть их именно к этому. В целом, эти 0:0 нужно рассматривать с позитивной стороны, потому что в ребятах был виден настрой, они бились, старались, не жалея себя. Старались забить этот гол и добиться нужного результата. Да, соперник давил, создавал моменты, но желание ребят было видно. Командные усилия и командная воля — сегодня все это было. И, конечно же, Александр Максименко сегодня нас спасал. Мы знаем все его качества, знаем, на что он способен. Для нас это не стало новинкой. Необходимо рассматривать этот результат с положительной точки зрения, смотреть позитивно, работать дальше и идти вперед.

Красно-белые уступили «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ Кубка страны по сумме двух матчей (1:2) и вылетели в Путь регионов, где во втором этапе 1/2 финала сыграют против «Динамо».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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