Мележиков об игре «Спартака» против «Пари НН»: «Команда расслабилась. Должны побеждать крупнее»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Это было весело. «Нижний» начал играть агрессивнее после первого тайма. Но «Спартак» должен был побеждать с гораздо большим счетом. В какой-то момент команда расслабилась», — сказал Мележиков журналистам.

Также Мележиков ответил на вопрос, почему в матчах «Спартака» всегда много нервов.

«Мы были уверены, что победим. Было весело! Нервов не было!» — добавил Мележиков.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.