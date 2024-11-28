Балахнин считает, что Станкович ошибся с выбором состава на матч с «Ростовом»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о поражении «Спартака» от «Ростова» (1:2) в ответном матче FONBET Кубка России.

«Когда я увидел состав «Спартака» на ответный матч, меня итог точно не удивил. Станкович использовал большую ротацию, дав отдохнуть лидерам. Но во втором тайме их пришлось выпускать. И тогда игра команды изменилась. Разница между двумя таймами была огромная. Поэтому считаю, что тренерский штаб москвичей ошибся с выбором состава на игру. Претензии к Станковичу все равно есть. Ведь это он выстраивает игру команды, стратегию на матч. А мы видели проблемы с этим. Практически первая атака у ворот «Спартака» была голевая. Была также невыстроенность при стандартных моментах», — рассказал Балахнин «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.