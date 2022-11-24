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Сегодня, 18:24

Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Факелом».

«Понятное дело, знаем расклад, что выходим в верхнюю сетку в случае победы над «Факелом» в основное время. Мы хотим выходить с первых мест, а не с третьего.

Нет мыслей, что легче было бы пройти по «Пути регионов». Всегда приятнее выигрывать, нежели проигрывать и думать о третьих местах», — сказал Ежов Sport24.

«Крылья» в группе со «Спартаком» и «Зенитом» занимают второе место (9 очков). При этом красно-белые (12 очков) и сине-бело-голубые (9 очков) играют очный матч.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-igrok-krylyev-yezhov-my-khotim-vyyti-iz-gruppy-kubka-rossii-s-pervogo-mesta

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Роман Ежов
1
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