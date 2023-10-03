Жуков пошутил на тему отставки Абаскаля из «Спартака»: «Оставить на Кубок, а на чемпионат взять другого»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я всегда за спартаковцев. Осинькин же тоже спартаковец... Но, на мой взгляд, Карпин был бы хорошей кандидатурой. Да, в «Ростове» у него есть проблемы, но все равно он свой — спартаковец. Может, оставить Абаскаля тренером команды, которая играет в Кубке, а на чемпионат взять кого-то другого... Шутка. В Кубке у Абаскаля получше получается», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками после 10 туров. При этом красно-белые возглавляют группу D групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команда выиграла все четыре матча, набрала 12 очков и первой в этом сезоне досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

«Спартак» проведет следующий матч в среду, 4 октября против «Динамо» в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 16.45 по московскому времени.