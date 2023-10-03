«Факел» на своем поле примет ЦСКА в матче FONBET Кубка России в среду, 4 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Кубка России в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Факел» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 14.25 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Воронежа заработала 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы А. В активе армейцев — 7 баллов, они располагаются на второй строчке.

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