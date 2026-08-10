Жуков не видит проблемы в возможном введении Fan ID на матчах Кубка: «Привыкли»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о возможном введении карты болельщика на матчах FONBET Кубка России.

«На матче «Спартака» с «Краснодаром» в РПЛ был полный стадион. Мне кажется, это уже не проблема. Привыкли. Народ ходит, болеет. Думаю, так и дальше будет. Если «Спартак» будет хорошо играть, будет полный стадион», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее сообщалось, что карта болельщика в Кубке России будет введена на всех аренах клубов РПЛ с сезона-2027/28.