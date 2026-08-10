Жуков не видит проблемы в возможном введении Fan ID на матчах Кубка: «Привыкли»
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о возможном введении карты болельщика на матчах FONBET Кубка России.
«На матче «Спартака» с «Краснодаром» в РПЛ был полный стадион. Мне кажется, это уже не проблема. Привыкли. Народ ходит, болеет. Думаю, так и дальше будет. Если «Спартак» будет хорошо играть, будет полный стадион», — сказал Жуков «СЭ».
Ранее сообщалось, что карта болельщика в Кубке России будет введена на всех аренах клубов РПЛ с сезона-2027/28.
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