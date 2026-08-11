Кубок России по футболу 2026: расписание 2-го раунда пути регионов
Матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 11 по 13 августа. Игровую программу откроет встреча петербургского «Динамо» и «ФК 10» во вторник, 11 августа, а последним из матчей станет игра вологодского «Динамо» с «Тверью» в четверг, 13 августа.
Матч «Чертаново» — «СШ по футболу» (ФК «Чита») был отменен. Забайкальский клуб официально снялся с турнира из-за финансовых проблем, а московский клуб проходит в третий раунд без матча.
Расписание 2-го раунда Пути регионов Кубка России-2026/27
11 августа, вторник
17.00. «Динамо-СПб» — «ФК 10»
18.30. «Квант» — «Рязань»
19.30. «Нарт» — «Динамо Ставрополь»
12 августа, среда
13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»
13.30. «Волна» — «Тюмень»
14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»
14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо-Владивосток»
15.00. «КДВ» — «Сибирь»
16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»
16.00. «Ангушт» — «Дружба»
16.00. «Иртыш» — «Сатурн»
17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров
17.00. «Шумбрат» — 2Drots
17.00. «Калуга» — «Искра»
17.00. «Амкар» — «Победа» Нижний Новгород
18.00. «Ижевск» — «Торпедо Миасс»
18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»
18.00. «Муром» — «Металлург» Липецк
18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»
18.00. «Сокол» — «Ильпар»
19.00. «Тосно» — «Череповец»
19.00. «Спартак» Тамбов — «СКА Ростов»
19.00. «Химик» — «Носта»
19.30. «Волгарь» — «Победа» Хасавюрт
13 августа, четверг
17.00. «Спартак-Нальчик» — «Алания»
19.30. «Динамо» Вологда — «Тверь».
Время начала матчей — московское.
Отслеживать ключевые события и результаты матчей второго раунда Пути регионов Кубка России можно в матч-центре «СЭ».