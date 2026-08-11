Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Кубок России по футболу 2026: расписание 2-го раунда пути регионов

Сегодня, 08:00

Кубок России по футболу 2026: расписание 2-го раунда пути регионов

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 11 по 13 августа. Игровую программу откроет встреча петербургского «Динамо» и «ФК 10» во вторник, 11 августа, а последним из матчей станет игра вологодского «Динамо» с «Тверью» в четверг, 13 августа.

Матч «Чертаново» — «СШ по футболу» (ФК «Чита») был отменен. Забайкальский клуб официально снялся с турнира из-за финансовых проблем, а московский клуб проходит в третий раунд без матча.

Расписание 2-го раунда Пути регионов Кубка России-2026/27

11 августа, вторник

17.00. «Динамо-СПб» — «ФК 10»

18.30. «Квант» — «Рязань»

19.30. «Нарт» — «Динамо Ставрополь»

12 августа, среда

13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»

13.30. «Волна» — «Тюмень»

14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»

14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо-Владивосток»

15.00. «КДВ» — «Сибирь»

16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»

16.00. «Ангушт» — «Дружба»

16.00. «Иртыш» — «Сатурн»

17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров

17.00. «Шумбрат» — 2Drots

17.00. «Калуга» — «Искра»

17.00. «Амкар» — «Победа» Нижний Новгород

18.00. «Ижевск» — «Торпедо Миасс»

18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»

18.00. «Муром» — «Металлург» Липецк

18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»

18.00. «Сокол» — «Ильпар»

19.00. «Тосно» — «Череповец»

19.00. «Спартак» Тамбов — «СКА Ростов»

19.00. «Химик» — «Носта»

19.30. «Волгарь» — «Победа» Хасавюрт

13 августа, четверг

17.00. «Спартак-Нальчик» — «Алания»

19.30. «Динамо» Вологда — «Тверь».

Время начала матчей — московское.

Отслеживать ключевые события и результаты матчей второго раунда Пути регионов Кубка России можно в матч-центре «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
Читайте также
Один человек погиб и два пострадали в результате атаки ВСУ на Воронежскую область
Во Франции два полицейских пострадали в результате нападения мужчины с ножами
Силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА в небе над Калужской областью
Стал известен состав сборной России на Kinoshita Group Cup-2026
Леонид Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Популярное видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Жуков не видит проблемы в возможном введении Fan ID на матчах Кубка: «Привыкли»
Алаев назвал возможным введение Fan ID на матчах Кубка: «Разговоры есть»
Защитника махачкалинского «Динамо» Джапо прооперируют в Мюнхене
Капитан «Спартака» Зобнин о Полехе: «Если хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать»
21 футболист в возрасте до 20 лет сыграл в первом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Спартак» — «Оренбург»: у красно-белых было 13 запасных в заявке. Почему нарушен регламент Кубка?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Петербургское «Динамо» включило в заявку 72-летнего Барышникова на матч Кубка
Новости
RSS RSS
Все новости