Кубок России по футболу 2026: расписание 2-го раунда пути регионов

Матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 11 по 13 августа. Игровую программу откроет встреча петербургского «Динамо» и «ФК 10» во вторник, 11 августа, а последним из матчей станет игра вологодского «Динамо» с «Тверью» в четверг, 13 августа.

Матч «Чертаново» — «СШ по футболу» (ФК «Чита») был отменен. Забайкальский клуб официально снялся с турнира из-за финансовых проблем, а московский клуб проходит в третий раунд без матча.

Расписание 2-го раунда Пути регионов Кубка России-2026/27

11 августа, вторник

17.00. «Динамо-СПб» — «ФК 10»

18.30. «Квант» — «Рязань»

19.30. «Нарт» — «Динамо Ставрополь»

12 августа, среда

13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»

13.30. «Волна» — «Тюмень»

14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»

14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо-Владивосток»

15.00. «КДВ» — «Сибирь»

16.00. «Красное Знамя СиндЕкат» — «Динамо-Брянск»

16.00. «Ангушт» — «Дружба»

16.00. «Иртыш» — «Сатурн»

17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров

17.00. «Шумбрат» — 2Drots

17.00. «Калуга» — «Искра»

17.00. «Амкар» — «Победа» Нижний Новгород

18.00. «Ижевск» — «Торпедо Миасс»

18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»

18.00. «Муром» — «Металлург» Липецк

18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»

18.00. «Сокол» — «Ильпар»

19.00. «Тосно» — «Череповец»

19.00. «Спартак» Тамбов — «СКА Ростов»

19.00. «Химик» — «Носта»

19.30. «Волгарь» — «Победа» Хасавюрт

13 августа, четверг

17.00. «Спартак-Нальчик» — «Алания»

19.30. «Динамо» Вологда — «Тверь».

Время начала матчей — московское.

Отслеживать ключевые события и результаты матчей второго раунда Пути регионов Кубка России можно в матч-центре «СЭ».