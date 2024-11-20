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Сегодня, 12:29

Перед матчем «Локомотив» — «Динамо» в Кубке России пройдет автограф-сессия актера Ивана Янковского

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Актер Иван Янковский проведет автограф-сессию перед ответным матчем между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«За час до игры пройдет автограф-сессия известного актера театра и кино и нашего давнего болельщика Ивана Янковского», — говорится в анонсе пресс-службы клуба.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 28 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч, проходивший на «ВТБ Арене», завершился победой красно-зеленых — 2:1.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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