Перед матчем «Локомотив» — «Динамо» в Кубке России пройдет автограф-сессия актера Ивана Янковского

Актер Иван Янковский проведет автограф-сессию перед ответным матчем между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«За час до игры пройдет автограф-сессия известного актера театра и кино и нашего давнего болельщика Ивана Янковского», — говорится в анонсе пресс-службы клуба.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 28 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени. Первый матч, проходивший на «ВТБ Арене», завершился победой красно-зеленых — 2:1.