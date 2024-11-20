Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 19:20

ЭСК: Казарцев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в кубковой игре против «Ростова»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии при президенте союза, которое прошло 13 ноября.

Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в эпизодах с неназначениями 11-метровых ударов в ворота «Спартака» в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова» (0:1).

Решения комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 30-й и 49-минутах матча.

В первом моменте комиссия не обнаружила факта очевидного нарушения правил со стороны Руслана Литвинова в единоборстве за мяч с Николаем Комличенко, во втором — по мнению всех членов комиссии — действия Литвинова в единоборстве за позицию в собственной штрафной площади с Комличенко не являются очевидно наказуемыми.

Оба решения арбитра комиссия поддержала единогласно.

Источник: https://rfs.ru/news/221627
Николай Комличенко
Руслан Литвинов
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Перед матчем «Локомотив» — «Динамо» в Кубке России пройдет автограф-сессия актера Ивана Янковского

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости