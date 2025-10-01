«Пари НН» и «Спартак» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

01 октября, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 17.45 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Пари НН» — «Спартак» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Пари НН» и «Спартак» выступают в группе С вместе с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Первая встреча соперников в Кубке состоялась 26 августа и завершилась победой красно-белых (4:0).