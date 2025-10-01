Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 08:40

«Локомотив» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в Кубке России 1 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра на «РЖД Арене» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

В прямом эфире матч «Локомотива» и ЦСКА покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляцию игры из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «железнодорожников» и армейцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — ЦСКА также можно в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» и ЦСКА выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Балтикой». После 4 туров красно-зеленые занимают первое место в таблице с 9 очками, красно-синие набрали 8 очков и идут вторыми. Первый матч соперников в группе состоялся 30 июля и завершился победой ЦСКА — 2:1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: «Пари НН» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
«Балтика» — «Акрон»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск
«Пари НН» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск
«Краснодар» — «Динамо»: видеообзор матча Кубка России
«Ахмат» — «Оренбург»: видеообзор матча Кубка России
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: «Пари НН» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости