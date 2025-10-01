«Локомотив» и ЦСКА сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра на «РЖД Арене» в Москве начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

В прямом эфире матч «Локомотива» и ЦСКА покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляцию игры из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «железнодорожников» и армейцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — ЦСКА также можно в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» и ЦСКА выступают в группе D вместе с «Акроном» и «Балтикой». После 4 туров красно-зеленые занимают первое место в таблице с 9 очками, красно-синие набрали 8 очков и идут вторыми. Первый матч соперников в группе состоялся 30 июля и завершился победой ЦСКА — 2:1.