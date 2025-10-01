Футбол
Сегодня, 16:02

Митрофанов считает, что нужно изменить формат Кубка России

Павел Лопатко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выступает за изменение формата проведения Кубка России.

«Формат Кубка можно и нужно апгрейдить. Он постоянно должен развиваться. Я свое мнение рассказывал, с первого дня этого формата не считаю его до конца спортивным. В нем есть определенные минусы, связанные с тем, что Кубок — это соревнование, которое привозит футбол в регионы, привозит сильные команды в маленькие города, где они бы никогда не оказались», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

По словам Митрофанова, ежегодно идут обсуждения с клубами и РПЛ по поводу изменения формата Кубка. В 2025 году клубы тоже направляли свои предложения.

FONBET Кубок России предполагает два пути: Путь РПЛ и Путь регионов. В финальном матче (суперфинале) играют победители этих путей. В сезоне-2024/25 в решающей игре сошлись ЦСКА и «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).

Источник: РИА
Кубок России
Максим Митрофанов
