«Пари НН» — «Спартак»: Бонгонда и Гарсия сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Спартаком» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ермаков, Ивлев, Царукян, Боселли.

Запасные: Медведев, Кошкин, Каккоев, Шнапцев, Майга, Калинский, Лесовой, Сефас, Олусегун, Грулев, Весино.

«Спартак»: Помазун, Рябчук, Бабич, Гузиев, Ву, Хлусевич, Умяров, Зорин, Мартинс, Бонгонда, Гарсия.

Запасные: Максименко, Литвинов, Денисов, Дмитриев, Зобнин, Самошников, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде, Заболотный.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.