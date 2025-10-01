«Крылья Советов» и «Сочи» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

01 октября, 18:00. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч «Крыльев Советов» и «Сочи» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.55 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Сочи» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Крылья Советов» и «Сочи» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая встреча соперников в Кубке состоялась 13 августа и завершилась победой сочинцев (1:1, пенальти — 5:3).