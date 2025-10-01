Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Сегодня, 16:15

«Крылья Советов» — «Сочи»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Крылья Советов» и «Сочи» сыграют в Кубке России 1 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Крылья Советов» и «Сочи» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Время начала — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 октября, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

В прямом эфире матч «Крыльев Советов» и «Сочи» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.55 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Сочи» можно также в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;, &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; Сочи&raquo;: онлайн трансляция матчей FONBET Кубка России 1&nbsp;октября 2025 года.«Пари НН» — «Спартак», «Крылья Советов» — Сочи». Онлайн-трансляция матчей Кубка

«Крылья Советов» и «Сочи» выступают в группе В вместе с «Краснодаром» и московским «Динамо». Первая встреча соперников в Кубке состоялась 13 августа и завершилась победой сочинцев (1:1, пенальти — 5:3).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
«Пари НН» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Локомотив» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск
«Пари НН» — «Спартак», «Крылья Советов» — Сочи». Онлайн-трансляция матчей Кубка
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: «Пари НН» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
«Балтика» — «Акрон»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск
«Пари НН» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.00 мск
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов считает, что нужно изменить формат Кубка России

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости