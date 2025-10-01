Футбол
Сегодня, 17:19

«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Сочи» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Самара. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Лепский, Чернов, Евгеньев, Рассказов, Иванисеня, Баньяц, Ахметов, Марин, Игнатенко.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Ороз, Сутормин, Олейников, Костанца, Рахманович, Гайч, Божин.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Абердин, Марсело, Литвинов, Осипов, Игнатов, Мухин, Крамарич, Ильин, Камано.

Запасные: Ломаев, Дюпин, Солдатенков, Агбалака, Заика, Волков, Васильев, Коваленко, Корнеев, Кравцов, Зиньковский, Федоров.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

 
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 октября, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

 

