«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Сочи» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет в Самара. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Лепский, Чернов, Евгеньев, Рассказов, Иванисеня, Баньяц, Ахметов, Марин, Игнатенко.
Запасные: Фролов, Недоспасов, Ороз, Сутормин, Олейников, Костанца, Рахманович, Гайч, Божин.
«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Абердин, Марсело, Литвинов, Осипов, Игнатов, Мухин, Крамарич, Ильин, Камано.
Запасные: Ломаев, Дюпин, Солдатенков, Агбалака, Заика, Волков, Васильев, Коваленко, Корнеев, Кравцов, Зиньковский, Федоров.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Новости