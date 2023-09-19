«Пари НН» — «Спартак»: Классен открыл счет

Защитник «Спартака» Леон Классен открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» — 1:0.

На 28-й минуте футболист вошел в штрафную нижегородцев с левого фланга и точно пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

23-летний Классен забил второй гол в сезоне-2023/24. Первый мяч в нынешнем сезоне защитник также забил в игре против «Пари НН» — он отличился в матче против нижегородцев во 2-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.