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Сегодня, 17:48

«Пари НН» — «Спартак»: Классен открыл счет

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Леон Классен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Леон Классен открыл счет в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» — 1:0.

На 28-й минуте футболист вошел в штрафную нижегородцев с левого фланга и точно пробил в ближний от себя верхний угол ворот.

23-летний Классен забил второй гол в сезоне-2023/24. Первый мяч в нынешнем сезоне защитник также забил в игре против «Пари НН» — он отличился в матче против нижегородцев во 2-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Владимир Ивич, Гильермо Абаскаль, Марцел Личка. «Спартак» в Нижнем: Классен открыл счет. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак
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Леон Классен
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