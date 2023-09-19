«Рубин» в Казани на своем поле примет «Ростов» в матче группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу в среду, 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Ростов» будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 17.10.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния.

«Ростов» под руководством главного тренера Валерия Карпина набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. «Рубин» Рашида Рахимова располагается на третьей строчке с тремя баллами.

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