14 августа, 21:28

«Пари НН» победил «Ростов» в Кубке России, ростовчане доигрывали матч вдевятером

Алина Савинова
Олакунле Олусегун и Илья Жбанов.
Фото ФК «Пари НН»

«Пари НН» обыграл «Ростов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске.

Автором единственного гола стал Хуан Боселли, который отличился на 74-й минуте.

Ростовчане доигрывали матч вдевятером — на 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Александр Тарасов, а на 85-й главный арбитр Вера Опейкина удалила с поля полузащитника желто-синих Мохаммада Мохеби.

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов
Футбол
Кубок России
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
  • надо честно договариваться, по одному прощупу от каждой команды, монетку кидать - левая аль правая "буферная зона"...и 10 на 10 играть, радовать и веселить болельщиков...

    15.08.2025

  • vladmad_75

    Зато Кукуян очень даже с настроением судит )))

    15.08.2025

  • vladmad_75

    Посмотрел моменты. И тут я не понимаю претензий к Опейкиной. 1 КК. Имела она её право дать? Да, имела. Дала. Вторая ЖК ставшая КК. Вот тут интереснее. Формально конечно же за наступ - это точно ЖК. Но! Она то игру не остановила! И только через паузу это сделала. То есть, судя по всему, здесь она действовала по подсказке ВАР. Отсюда вопрос. А имел ли право ВАР влиять на её решение? И может быть и проканало бы это всё для Ростова, если бы м.ак не решил зачем-то потрогать Опейкину. И здесь вообще без разницы: женщина она или нет. ЛЮБОЙ контакт с арбитром - это ЖК. Так что увы, всё в рамках правил. Что наступ, что контакт - один фиг ЖК. Она у него была второй. Соответственно, КК. В чём сыр-бор я вообще не понимаю.

    15.08.2025

  • Старшой0754

    Опейкина судила как все наши судьи, не хуже и не лучше. Одно маленькое но... абсолютно без настроения, как будто её насилбно заставили выполнять нудную, не интересную работу.

    15.08.2025

  • Фирсыч

    Матершинник Тихонов тот ещё "жентельмен".

    15.08.2025

  • spartsmen

    ну дык не Спартак же играл. хотя и тут можно было бы найти пару судейских ошибок в его пользу.

    15.08.2025

  • hovawart645

    Сам накликал!)

    15.08.2025

  • hovawart645

    Сегодня узнаем, кого и на вас, и на нас поставили газовые. Я уверен, что там будут верные кунаки юбиляров.

    15.08.2025

  • evmeslov

    15.08.2025

  • Archon

    Жаловаться на судей - последнее дело.. А по сути - что-то не так ..И с Ростовом,и с Карпиным уже в "Динамо"."Валера" -верим " - уже никак не канает,даже в бытность в "Срамтаке"..

    15.08.2025

  • Matvey Romanchuk

    15.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Я не позволю обзывать тут всячески Веру, мужланы. #ВераМолодец

    15.08.2025

  • winvem

    Интересно, Карпина обратно в ростов аозьмут?

    14.08.2025

  • ostap1979

    Позвоните по номеру 117.

    14.08.2025

  • SuperDennis

    ПНХ с моего комментария, аферисты-мошенники!

    14.08.2025

    14.08.2025

  • Equalizer

    В смысле? Вижу, у тебя мозгов нет!

    14.08.2025

  • Rudrik31

    совсем дурачок? своих мозгов то нет?

    14.08.2025

  • Rudrik31

    а главное кто забил тогда.... чет не помню, чтобы ростовские орали тут, почему он играл, куда смотрит кдк.... а тут разнылись

    14.08.2025

  • Rudrik31

    К победе Нижнего, а что это у тебя так подгорает?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    А что у нее, член?

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Не читайте ИИ, он бред пишет.

    14.08.2025

  • Sergey Sparker

    Кому пришло в голову бабу ставить на судейство? Ее место на кухне. Она должна следить за кастрюлями и сковородками. Превратили футбол в посмешище!

    14.08.2025

  • Кот-матрос

    ....Женшина на корабле? Полундра! Якорь мне в...

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Если бы там намек на это был, то КДК сегодня бы ему впаяло, а ему даже + 1 игру не дали

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Ну так и тут ВАР подтвердил, хотя я думал не подтвердит. Значит с разных ракурсов рассмотрели. Да там и без удалений может додавили бы

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    А если у какого Кукуяна писюн маленький, то его можно за промежность трогать? Сиськи всегда есть, может маленькие...

    14.08.2025

  • Equalizer

    Да, все глазами смотрят. Но видят по-разному.

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Я глазами смотрел, а сказки про Майгу - ломальщика капитана Ростова - это круто.

    14.08.2025

  • Equalizer

    У нее нет сисек!

    14.08.2025

  • Equalizer

    Смотрел ли ты студию Матч-премьер в перерыве матча? Хачик-женский тренер всё реально разъяснил, что наступ был злостный и умышленный. Майга спецом шел на фол, потому что был уверен, что сломает капитана Ростова, а на 10-й минуте матча его никто не удалит. А тут ВАР вмешался, красная и гуляй Вася!

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    За то, что за сиську ее тронул

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Там наступ случайный был, не игра в кость не грубость. Желтая однозначно, но удалять на 10 минуте игрока? Ну тогда и тут - фол последней надежды

    14.08.2025

  • Lexx

    Карпин з/п кратно больше получает, Так что не все так однозначно))

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Плюс-минус такая же как у Майги в Ростове (в смысле, ее могло бы и не быть)

    14.08.2025

  • Саша

    Я не слежу за составом Ростова. Сейчас они выпали из моего списка симпатичных команд. Превратились в типичных аутсайдеров или андердогов российского футбола. Невозможно удержвться в середняках РПЛ и показывать симпатичную, хотя бы для просмотра, игру, расставшись с ведущими игроками и не приобретя достойную им замену. Ростов сейчас очень скучная в реализации малочисленно создаваемых голевых ситуаций.

    14.08.2025

  • Ganimed

    Не пугай:sunglasses:

    14.08.2025

  • sdf_1

    Бобров никогда не спит

    14.08.2025

  • sdf_1

    И ведь поставят

    14.08.2025

  • Fanatico

    - Вы можете дать определение "Женщина" не произнося слово женщина? (пауза, отвечающая:) - откуда у вас столько агрессии?

    14.08.2025

  • Philip Future

    А ты шутник, дружище . .

    14.08.2025

  • MMT

    Ну тут то Альба целоваться к ней не лез))) Хот для этой дуры это, возможно, и было "красным флагом"

    14.08.2025

  • oleg ves

    у Сашка роман с ИИ ;)

    14.08.2025

  • Philip Future

    А его что, кто-то в Отстов зовёт? . .

    14.08.2025

  • Ganimed

    Ну матч понятно, не смотрел... Но Копейкина меня удивляет,сильна:rofl:Да какой там по душам,Саминыч испугается:sunglasses: Можно смело ставить на наш матч в субботу, арбитр растёт на глазах:laughing:

    14.08.2025

  • MMT

    А ИИ меняет ответы радикально при одном и том же вопросе, заданном с уточнениями разным языком

    14.08.2025

  • MMT

    На хрен тебе ИИ? Возьми, посмотри состав последнего матча чемпионата России. Кстати, заодно узнаешь, кому на ногу Майга наступил и за что его удалили)))

    14.08.2025

  • Equalizer

    Эгегей, , Саша! Онопко и Куч никуда не ушли, чё ты за фантазер?

    14.08.2025

  • oleg ves

    а чего там Жопейкина вновь учудила? В прошлом году из-за этой психанутой штрафовали тренера Енисея Андрея Тихонова, который несколько раз еще будучи игроком получал приз "Джентельмен года". Она и его сумела довести до каления. Кто эту неадекватку в судействе продвигает? Алаев?

    14.08.2025

  • Саша

    И.И. утверждает, что Константин Кучаев вернулся в ЦСКА. Может это галлюцинации И.И., но проверить это не возможно, провайдер решил, что он бог в России и блокирует даже трансфермаркет.

    14.08.2025

  • Equalizer

    Так там наступ жестокий был, а тут что за удаления? Или не смотрел, но писанул?

    14.08.2025

  • Черчесов после такого судейства зашёл бы в душ к Опейкиной...

    14.08.2025

  • MMT

    Ещё раз по поводу Кучаева? Кто куда вернулся? Эксперт, бл...

    14.08.2025

  • Philip Future

    С победой парижан . .

    14.08.2025

  • Саша

    Ростову в этом сезоне ничего не нужно, кроме как остаться по итогам сезона в РПЛ. Команду покинули джокеры, которые не только определяли игру Ростова, но и приносили победы в матчах при практически равной игре команд. Глебов - центр поля. Осипенко - защита и скрытый джокер при реализации стандартных ситуаций. Комличенко - какой-никакой, но нападающий. Ушел в Сочи, главный "косячник" на фланге защиты - Алеексей Сутормин. Вернулся на скамейку запасных ЦСКА -заместитель главного "косячника" в нападении, - Константин Кучаев. Остался Кирилл Щетинин. И это три единственных положительных решения в пользу Ростова. Ушли главный тренер Валерий Карпин и, фактически мозг команды, - определяющий тактику и стратегию игры Ростова, - замаскированный под тренера вратарей Виталий Кафанов, и главный мотиватор игроков Ростова Виктор Онопко. И кто ждёт феерической игры от такого состава Ростова? Только фантазёры.

    14.08.2025

  • shpasic

    за компанию

    14.08.2025

  • MMT

    Причем исключительно на матчах Зенита. Но не с Ростовом)))

    14.08.2025

    14.08.2025

  • shpasic

    четыре дня назад Ростов дома обыграл Нижний Новогород 1:0 после удаления гостей - в Нижнем обратная ситуация.

    14.08.2025

  • КС

    да перестань, Ростов смотрелся хорошо. А вот Копейкина ещё лучше

    14.08.2025

  • Equalizer

    Опейкина, за что иранца удалила?

    14.08.2025

  • MMT

    Но даже при таком сценарии тупая тётка со свистком съумела угандошить концовку матча!

    14.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Опейкина с отрывом лучшая в составах обеих команд. Факт. И да. Дайте Опейкиной спокойно работать. :blush:

    14.08.2025

  • MMT

    Ну если по игре, то да, бегал один Щетинин. Очтальные устали еще от переезда, видимо.

    14.08.2025

  • fullerist

    Так и первая красная левая была

    14.08.2025

  • fullerist

    Может, ее правильнее называть Жопейкиной?! Судейство было, конечно, супер. Игрок Ростова бьет по воротам, мяч явно попадает в защитника Пари, меняет направление, уходит за лицевую. Кто-то из ростовчан не препятствует, уверенный в угловом, Копейкина назначает удар от ворот. И так весь матч... Такое ощущение, что всех футбольных судей надо просто расстрелять, а турниры в стране отменить. На кой ляд такой футбол нужен?

    14.08.2025

  • Fanatico

    Вдевятером?!!! Да Ростов вобще не вышел на матч походу

    14.08.2025

  • chimega

    ...ни Динамо. )

    14.08.2025

  • MMT

    Только на один? ))) Так-то для меня уже поступок сделан! Бегать, минусить не буду, но!

    14.08.2025

  • КС

    это сраный плюсосбор!!!

    14.08.2025

  • MMT

    Спит он уже. А потом как проспится, то скорректирует свою волшебную таблицу. Новерное! Но так-то потом уже и неинтересно будет. Так что, скорее всего, и не будет ничего

    14.08.2025

  • SuperDennis

    Так он сейчас на минусик от меня напросится, если не обьяснит, к чему это написал!

    14.08.2025

  • SuperDennis

    Они любовники! Вот откуда у Боброва столько безумных трактовок абсолютно прозрачных футбольных ситуаций.

    14.08.2025

  • MMT

    Да нет, он просто приходит за плюсцами на любую ветку, видимо.

    14.08.2025

  • sdf_1

    Полчаса прошло, а синьор Бобров ничего не написал про судейство Опейкиной. Хотя обычно реагирует чуть ли не в прямом эфире. Интересно, почему?

    14.08.2025

  • SuperDennis

    Болел за бездомных? Ты же спартач. Или к чему этот коммент? Ты падаешь реально в моих глазах.

    14.08.2025

  • MMT

    Ща, подожди! Карпин сначала разберется, кто жрёт больше всех сахара и бургеров, потом их выгонит. Потом купит нормальных бегунков, потом они начнут слаженно бегать. Тут-то и заиграет дЫнама В Ростов его обратно не нужно. Уже 2 раза было, и второй раз был хуже первого.

    14.08.2025

  • SuperDennis

    По результату матча ничего не скажу, проиграли и проиграли. Но Верочку надо запретить в качестве основного судьи. Пусть гадит, сидя на АВАРе, это ее уровень.

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Складывается впечатления что от ухода Карпина не выиграл никто,ни Ростов ни сам Карпин судя по результатам.

    14.08.2025

  • MMT

    Ненужный ни для Ростова, ни для НН матч, дура со свистком превратила в трындец как необходимую победу НН. Теперь НН не сможет возмущаться судьями. Бобров счастлив и пишет новую простыню.

    14.08.2025

  • инок

    Пари НН с победой над Ростовом..

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Ну наконец-то! Выиграли по делу, теперь надо хоть что-то в чемпионате. Вторая карточка, если бы судья был мужик, то не получил бы.

    14.08.2025

  • КС

    Победила Копейкина!!! Ростов, ну как то так... Мы то же как то ощутили её чудо судейство))

    14.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да и не нужен Ростову этот кубок. Чемпионат важнее.

    14.08.2025

  • GeoMaS

    Гол - производная вратарской ошибки (неправильно выставил стенку, из-за которой ему не был виден момент удара, и открыл ближний угол) и мастерства бьющего, воспользовавшегося этой ошибкой. По именам нижегородцы не так уж плохи, что и доказали на поле.

    14.08.2025

