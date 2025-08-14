«Пари НН» победил «Ростов» в Кубке России, ростовчане доигрывали матч вдевятером

«Пари НН» обыграл «Ростов» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске.

Автором единственного гола стал Хуан Боселли, который отличился на 74-й минуте.

Ростовчане доигрывали матч вдевятером — на 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Александр Тарасов, а на 85-й главный арбитр Вера Опейкина удалила с поля полузащитника желто-синих Мохаммада Мохеби.

«Пари НН» набрал 3 очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. «Ростов» не заработал ни одного балла за две игры и располагается на последней строчке.