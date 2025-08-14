Кубок России, результаты 2-го тура пути РПЛ: «Пари НН» обыграл «Ростов», «Краснодар» разгромил «Динамо» и другие матчи
2-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матчи прошли 12-14 августа.
Во вторник, 12 августа, «Акрон» по пенальти победил ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.), «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0), «Спартак» уступил «Динамо» (Махачкала) (1:1, пенальти — 3:4).
В среду, 13 августа, «Оренбург» обыграл «Ахмат» (2:1), «Сочи» победил «Крылья Советов» (1:1, пенальти — 5:3), «Локомотив» — «Балтику» (2:0), «Краснодар» разгромил «Динамо» (4:0).
В четверг, 14 августа, «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0).
Кубок России. Путь РПЛ. 2-й тур
12 августа, вторник
13 августа, среда
14 августа, четверг
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
// Календарь матчей турнира
Новости