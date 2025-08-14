Кубок России, результаты 2-го тура пути РПЛ: «Пари НН» обыграл «Ростов», «Краснодар» разгромил «Динамо» и другие матчи

2-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи прошли 12-14 августа.

Во вторник, 12 августа, «Акрон» по пенальти победил ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.), «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0), «Спартак» уступил «Динамо» (Махачкала) (1:1, пенальти — 3:4).

В среду, 13 августа, «Оренбург» обыграл «Ахмат» (2:1), «Сочи» победил «Крылья Советов» (1:1, пенальти — 5:3), «Локомотив» — «Балтику» (2:0), «Краснодар» разгромил «Динамо» (4:0).

В четверг, 14 августа, «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0).

Кубок России. Путь РПЛ. 2-й тур

12 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

12 августа, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

12 августа, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

13 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 августа, 18:30. Фишт (Сочи)

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)

14 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)

