14 августа, 21:30

Кубок России, результаты 2-го тура пути РПЛ: «Пари НН» обыграл «Ростов», «Краснодар» разгромил «Динамо» и другие матчи

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
2-й тур пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи прошли 12-14 августа.

Во вторник, 12 августа, «Акрон» по пенальти победил ЦСКА (1:1, 5:4 по пен.), «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0), «Спартак» уступил «Динамо» (Махачкала) (1:1, пенальти — 3:4).

В среду, 13 августа, «Оренбург» обыграл «Ахмат» (2:1), «Сочи» победил «Крылья Советов» (1:1, пенальти — 5:3), «Локомотив» — «Балтику» (2:0), «Краснодар» разгромил «Динамо» (4:0).

В четверг, 14 августа, «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0).

Кубок России. Путь РПЛ. 2-й тур
12 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
12 августа, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
12 августа, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Динамо Мх

13 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ахмат
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 18:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Крылья Советов

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:4
Краснодар

14 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей
// Календарь матчей турнира

  • Генри

    ростову всё футбольная карма прилетать продолжает за проданную зениту игру в конце чемпионата)) Полный отстой! А началось с пролёта в финале Кубка. Нельзя так!

    14.08.2025

  • Андрей

    Ростов и другие чурки

    14.08.2025

  • hаnt64

    Валерика пора уже гнать ссаными тряпками до границы с Эстонией!

    13.08.2025

  • Westham

    Валера, после 0-2 от Лички я смотрел до конца... А тут апрям "Тошнилово" во что ты играешь?

    13.08.2025

  • sat-ok

    Да Гусев для Динамо был намного лучше Карпина, но не угадали.

    13.08.2025

  • vovila1

    А где там Ломовицкого видели? Он на скамейке сидел, а играл Рожков

    13.08.2025

  • Valery Grigoryev

    Сегодня динаму опять откраснодырят?

    13.08.2025

  • Игорь Соручаев

    Проводниц на мыло!

    13.08.2025

  • adamantane'

    Вперёд, "Локо":bullettrain_side:!

    13.08.2025

  • vaaldik

    Тема с пенальти после ничьей в основное время, имхо, очень хороша. Вот бы и в чемпионате такое ввести, но только нужно за победу по пенальти давать 2 очка. Будет интереснее, придется побегать.

    12.08.2025

    • «Пари НН» победил «Ростов» в Кубке России, ростовчане доигрывали матч вдевятером

    Медведев сравнил игру за «Амкал» и «Зенит»

