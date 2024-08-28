«Пари Нижний Новгород» сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

18 августа команды встречались в чемпионате России. Тогда краснодарцы одержали победу со счетом 2:1.

В Кубке России «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4) и ЦСКА (1:1 в основное время, 2:4 в серии пенальти). «Краснодар» выиграл у грозненцев и москвичей с одинаковым счетом 1:0.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео