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Основатель «Амкала» Попков о дебюте Медведева: «Он в 70 лет поддерживает форму, это не каждому дано»

Руслан Минаев

Основатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал дебют за клуб бывшего председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Он вышел на поле в матче с белгородским «Салютом» (2:1) в третьем раунде пути регионов FONBET Кубка России.

«Хотели обновить рекорд по самому возрастному, — цитирует ТАСС Попкова. — Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером для того, чтобы люди следили за собой и также участвовали в спортивных «движухах». Он сразу же отозвался и очень положительно отнесся к нашей идее».

Александр Медведев.«Отлично себя почувствовал». 70-летний Медведев стал самым возрастным футболистом в истории России

Медведев, которому 14 августа исполнилось 70 лет, стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. До этого рекорд принадлежал Владимиру Тумаеву, которому на момент игры за «СОЮЗ-Газпром» в 2005 году было 58 лет.

В конце августа Медведев покинул должность председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

Источник: ТАСС
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Александр Медведев (руководитель)
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