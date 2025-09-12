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Смолов о победе над «Сатурном»: «Как описать эмоции — пока не знаю. Это точно будет особенный матч для меня!»

Алина Савинова

Нападающий «Броук Бойз» Федор Смолов назвал особенным матч против «Сатурна» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу медийной команды, за которую забили Смолов и Ари.

«Как описать эмоции от игры — пока не знаю. Всегда приятно побеждать и особенно, когда получается забить. Очень рад, что прошли дальше, что теперь есть возможность приехать в Саратов и впервые сыграть в моем родном городе! Это точно будет особенный матч для меня!» — написал Смолов в своем Telegram-канале.

Также 35-летний футболист высказался о том, что забил 158-й гол в карьере и сравнялся с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Еще одна приятная ачивка — догнал Андрея Сергеевича по голам в карьере. Вспомнил об это уже в моменте, когда мяч оказался в воротах. До этого фулл фокус был на результате. Не знаю, догнал ли кого-нибудь после этой игры Ари, но сыграть с ним снова на одной поляне — это что-то из ностальгии», — отметил он.

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России «Броук Бойз» сыграют против «Сокола».

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Федор Смолов
Футбол
ФК Broke Boys
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