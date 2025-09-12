В любительском клубе «Кристалл-МЭЗТ» заявили, что мечтают сыграть с командой РПЛ

Президент любительского клуба «Кристалл-МЭЗТ» Дмитрий Ширяев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в рути регионов FONBET Кубка России.

— Мы очень счастливы, что смогли пройти в следующий раунд Кубка России и представляем следующего соперника.

— Есть мечта дойти до клуба РПЛ?

— Конечно, такая мечта у всей команды есть. Все преграды, с которыми мы встречаемся на пути, преодолеваем. В начале сезона ставили задачу сыграть с профессиональным клубом, потом с клубом из Второй лиги. А почему бы не помечтать о матче с командой РПЛ, — сказал Ширяев «СЭ».

«Кристалл-МЭЗТ» обыграл тамбовский «Спартак» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России — 1:0.

Клуб из Борисоглебска в четвертом раунде сыграет с «Торпедо».