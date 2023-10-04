«Оренбург» гарантировал весну в Пути РПЛ, «Факел» еще может подвинуть ЦСКА

«Оренбург», обыграв в гостях «Сочи», вышел в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, а вот ЦСКА, уступивший по пенальти «Факелу», свои перспективы немного затуманил.

Армейцы составят компанию «газовикам», если:

— выиграют в очной встрече последнего тура. В случае победы в основное время ЦСКА выйдет с первого места, в случае успеха по пенальти — со второго;

— уступит «Оренбургу» в серии пенальти, а «Факел» не победит «Сочи» в основное время. При равенстве очков преимущество будет у воронежцев;

— уступит «Оренбургу», а «Факел» проиграет «Сочи». Черноморцы не обойдут ЦСКА из-за двух неудач в личных встречах.

«Сочи» лишился шансов на попадание в путь РПЛ, но все еще может подвинуть «Факел» с третьего места, дающего право на выступление в пути регионов. «Барсам» хватит любой победы над конкурентом. При равенстве очков преимущество будет на их стороне в том числе и за счет успеха в первом круге — 3:1.

Группа А

«Факел» — ЦСКА — 1:1 (Магаль, 80 — Гайич, 88). Пенальти — 4:2.

«Сочи» — «Оренбург» — 1:2 (Мещанинов, 17 — Обухов, 27, с пенальти. Марин, 63).

Игры В ВП ПП П М О 1. Оренбург 5 3 1 0 1 5-7 11 2. ЦСКА 5 1 2 1 1 8-4 8 3. Факел 5 1 1 1 2 4-5 6 4. Сочи 5 1 0 2 2 5-6 5

1 ноября. «Сочи» — «Факел».

2 ноября. ЦСКА — «Оренбург».