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Сегодня, 17:11

Шитов объяснил причины поражения «Крыльев Советов» в матче FONBET Кубка России с «Ахматом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов объяснил причины крупного поражения своей команды в матче FONBET Кубка России с «Ахматом» (0:3).

«Почему не получился старт игры? Эйфории никакой не было. Просто ранняя игра, вышли чуть не готовыми, не проснулись до конца. Соперник быстрее успевал к спорным мячам, навязывал очень хорошую борьбу. В Кубке всегда интересно играть, там получают практику футболисты, которые не так часто играют в РПЛ. Поэтому, наверное, для нас Кубок не большая потеря. Каково играть в 13.30? Время вообще неудобное. Как понимаю, это в связи с Лигой чемпионов, потому что все матчи должны заканчиваться до еврокубков. Но мы должны играть и в такое время тоже. Встали не так рано, завтрак был с 8 до 9:30, а в 11 уже выезд на игру», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» занимают 4 место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Самарский клуб досрочно лишился математических шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-krylev-shitov-kubok-rossii-dlya-nas-ne-bolshaya-poterya-291430/
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
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