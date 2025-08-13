«Оренбург» и «Ахмат» сыграют в Кубке России 13 августа

«Оренбург» и «Ахмат» сыграют во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге начнется в 16.15.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Ахмат» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч «Оренбурга» и «Ахмата» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Оренбург» и «Ахмат» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Зенитом». В первом туре группового этапа оренбуржцы уступили «Рубину» (0:2), а грозненцы — «Зениту» (1:2).