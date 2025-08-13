Футбол
13 августа, 08:30

«Локомотив» — «Балтика»: во сколько начнется и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Локомотив» и «Балтика» сыграют в Кубке России 13 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Локомотив» и «Балтика» сыграют во втором туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Матч на «РЖД Арене» в Москве начнется в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России в Черкизово. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Балтика» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«Локомотив» и «Балтика» выступают в группе D вместе с «Акроном» и ЦСКА. В первом туре группового этапа красно-зеленые уступили ЦСКА (1:2), а калининградцы — «Акрону» (1:2).

Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
