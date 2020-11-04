Определились все участники 1/8 финала Кубка России

«СКА-Хабаровск» одолел «Рубин» (1:0) в последнем матче группового этапа Бетсити Кубка России. Команда из Хабаровска стала последней участницей 1/8 финала турнира.

Ранее по итогам группового этапа дальше прошли: «Урал», «Спартак», «Арсенал», «Уфа», «Химки», «Ахмат», «Сочи», «Тамбов» и «Крылья Советов».

В 1/8 финала автоматически квалифицировались «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо», которые по итогам сезона-2019/20 завоевали право участвовать в еврокубках. Игры первой стадии плей-офф Кубка России запланированы на 20-21 февраля.