Олич рассказал о настрое ЦСКА на матч 1/2 финала Кубка России с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал, что думает о «Локомотиве», с которым «армейцы» встретятся в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Локомотив» в последнее время делает очень хорошую работу. Видно, какую работу проделывает Марко Николич. Команда играет очень хорошо и компактно. Конечно, если выигрываешь 1-2-3 игры подряд, настрой и форма игрока будет на уровне. Но мы готовы, мы готовились к этой игре", сказал Олич в эфире «Матч Премьер».

Встреча комад состоится на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.00 (мск).

1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России: расписание и результаты матчей

