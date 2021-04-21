Николич заявил, что уверенность в своих силах может помешать «Локомотиву» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Сейчас мы уверены в себе, это может пойти как на пользу, так и наоборот. Нужно быть осторожнее. У нас московское дерби, ЦСКА — качественная команда, особенно в сегодняшнем составе. Кто выигрывает сегодня — проходит в финал. Будет сложно, сто процентов. Когда выигрываешь 9 матчей подряд, появляется уверенность в своих силах, но нужно подтвердить на поле. Нельзя расслабляться ни на один процент. Насколько тяжело готовиться к ЦСКА после прихода Олича? Армейцы немного изменились, но игроки остались те же. Но это дерби, тут нельзя делать ошибок, нужно быть сконцентрированными на сто процентов», — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 21 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).