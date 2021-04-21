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Илья Ковальчук присутствует на матче «Локомотив» — ЦСКА

19:07
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Российский нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук присутствует на матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА (0:0, первый тайм).

Команды борются за выход в финал турнира, где победитель встречи сыграет с «Крыльями Советов», которые сегодня в серии пенальти обыграли «Ахмат» (0:0, пенальти — 4:1).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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