Наумов: «Сезон для команды провален! Результаты неудовлетворительные!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» высказался о результате команды в нынешнем сезоне.

«Сезон для команды провален! Результаты неудовлетворительные! Есть большие вопросы к руководству: почему не смогли купить сильного нападающего? Почему не смогли взять сильного защитника? Но главный вопрос к главному тренеру и его тренерскому штабу. Почему они не справились, не смогли подготовить команду к борьбе за самые высокие места весной? Нужно подвести итог и понять, кто главный виновник этих результатов», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

После 26 туров РПЛ железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.