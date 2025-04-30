Футбол
30 апреля, 20:45

Наумов: «Сезон для команды провален! Результаты неудовлетворительные!»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» высказался о результате команды в нынешнем сезоне.

«Сезон для команды провален! Результаты неудовлетворительные! Есть большие вопросы к руководству: почему не смогли купить сильного нападающего? Почему не смогли взять сильного защитника? Но главный вопрос к главному тренеру и его тренерскому штабу. Почему они не справились, не смогли подготовить команду к борьбе за самые высокие места весной? Нужно подвести итог и понять, кто главный виновник этих результатов», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» проиграл «Ростову» (0:2) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России и завершил свое выступление на турнире.

После 26 туров РПЛ железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
  • Spacewalker

    Просто на баскетбольные и волейбольные команды меньшего порядка расходы чтоы оставаться в топах, при всём уважении к баскетболу и волейболу.

    01.05.2025

  • bond1951

    НАУМ поднимай тарифы за счет граждан........урод за гос счет........

    30.04.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Вот из-за таких руководителей в наших клубах - засилие легионеров. Вынь-выложь результат прямо сейчас. Дб-бль!

    30.04.2025

  • андрей андреев

    я никогда не мог понять политику Локомотива. У Большого Локомотива хватает денег на то, чтобы содержать баскетбольные и волейбольные команды., а футбольная содержится в режиме экономии.

    30.04.2025

  • hovawart645

    Всё верно. Пора менять руль. Хватит издевательств.

    30.04.2025

