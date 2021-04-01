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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

14:25
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Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Сочи» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Александр Гвардис.

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.

«Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Турбин; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Арсенал» — ЦСКА: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мацюра.

Четвертьфинальные матчи состоятся 7-8 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213400

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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