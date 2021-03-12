Стало известно время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

7 и 8 апреля состоятся матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стало известно время их начала.

7 апреля (среда)

19.00 (мск). «Ахмат — «Уфа»

19:00 (мск). «Сочи» — «Локомотив»

8 апреля (четверг)

17.30 (мск). «Крылья Советов» — «Динамо»

19.30 (мск). «Арсенал» — ЦСКА

Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки.