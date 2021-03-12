Стало известно время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
10:37
7 и 8 апреля состоятся матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стало известно время их начала.
7 апреля (среда)
19.00 (мск). «Ахмат — «Уфа»
19:00 (мск). «Сочи» — «Локомотив»
8 апреля (четверг)
17.30 (мск). «Крылья Советов» — «Динамо»
19.30 (мск). «Арсенал» — ЦСКА
Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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