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Стало известно время начала матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

10:37
Матчи Кубка России.
Матчи Кубка России.
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7 и 8 апреля состоятся матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стало известно время их начала.

7 апреля (среда)

19.00 (мск). «Ахмат — «Уфа»

19:00 (мск). «Сочи» — «Локомотив»

8 апреля (четверг)

17.30 (мск). «Крылья Советов» — «Динамо»

19.30 (мск). «Арсенал» — ЦСКА

Полуфинальные пары будут определены путем жеребьевки.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213249

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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