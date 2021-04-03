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РФС объявил о замене главного арбитра матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа»

11:11
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене главного арбитра матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа».

Вместо Алексея Матюнина, получившего травму, встречу обслужит Евгений Кукуляк.

Матч «Ахмат» — «Уфа» состоится 7 апреля в Грозном. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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