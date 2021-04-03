РФС объявил о замене главного арбитра матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа»
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о замене главного арбитра матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа».
Вместо Алексея Матюнина, получившего травму, встречу обслужит Евгений Кукуляк.
?? Замена судьи на матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» — «Уфа».— РФС (@rfsruofficial) April 3, 2021
Из-за травмы Алексея Матюнина назначен Евгений Кукуляк.
Матч «Ахмат» — «Уфа» состоится 7 апреля в Грозном. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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