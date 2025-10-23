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23 октября 2025, 00:24

Форвард «Зенита» Шилов о своей игре в матче с «Оренбургом»: «Мне кажется, всегда можно больше»

Роман Кольцов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов прокомментировал победу над «Оренбургом» (6:0) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Форвард вышел в основном составе и забил один гол.

— Довольны ли своей игрой сегодня?

— Мне кажется, всегда можно больше. Будем дальше стараться и больше прогрессировать.

— Вы забрали с собой мяч. Почему?

— Когда забил первый гол, отец попросил забрать на удачу. Тогда не получилось, забыл. Сейчас зацепил.

— Мяч пойдет в домашнюю коллекцию?

— Да.

«Зенит» занял первое место в группе A Пути РПЛ, команда из Санкт-Петербурга выиграла все шесть матчей и набрала 18 очков. В четвертьфинале сине-бело-голубые сыграют с московским «Динамо».

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