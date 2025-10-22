Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября 2025, 22:35

Форвард «Динамо» Бабаев о хет-трике в ворота «Крыльев Советов»: «Безумно благодарен Карпину за шанс показать себя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Ульви Бабаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Ульви Бабаев рассказал о своих эмоциях от хет-трика в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (4:0).

«Очень рад. Безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за такой шанс выйти и показать себя, показать, на что способен. Хет-трик не чужим мне «Крыльям»? Любой гол воспринимается по-особенному, поэтому считаю это обыденным моментом. Первый хет-трик во взрослом футболе, и учитывая, что он получился в такой день, я считаю, он — особенный», — сказал Бабаев.

В сезоне-2024/25 Бабаев выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Ульви Бабаев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo; (4:0) в&nbsp;матче FONBET Кубка России 22&nbsp;октября.Хет-трик Бабаева отправил «Динамо» на встречу с «Зенитом». Бело-голубые разгромили «Крылья»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Ульви Бабаев
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Стала известна причина снятия фигуристки Костылевой с этапа юниорского Гран-при
Что произошло за неделю с 3 по 9 августа. Главное
Обмеление реки Эльба в Германии обнажило «камни голода»
Глава «Калашникова» отметил изменение характера боевых действий в зоне СВО
«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ
Команду Шварца разбудил Маринкин, Агаларов тоже забил, а потом удивил Окишор. Что случилось в матче «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала
Популярное видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ростов» — «Пари НН»: видео голов матча Кубка России

Форвард «Зенита» Шилов о своей игре в матче с «Оренбургом»: «Мне кажется, всегда можно больше»
Новости
RSS RSS
Все новости