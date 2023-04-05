Чалов: «У Торопа есть все данные, чтобы стать топовым вратарем»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов подвел итоги матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).

— Не помню, чтобы в первом тайме у «Крыльев» были моменты. Во втором тайме было сложнее.

— Выход Карраскаля усилил игру?

— Если мы забили, значит усилил.

— Тороп провел хороший матч, не волновался.

— Он провел около 10 матчей за ЦСКА. С каждым матчем он лучше и лучше играет. У него есть все данные, чтобы стать топовым вратарем.