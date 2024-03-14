Мостовой не считает, что матч с «Оренбургом» был определяющим для Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне все равно задержится он в «Спартаке» или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад? Меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят, а тут про какого-то Абаскаля, который даже не знает как мяч остановить говорят больше. Он шатнулся, не шатнулся? Да что там у него шатнется», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Константином Передерием.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) с «Оренбургом» «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. Оренбуржцы отправились во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.