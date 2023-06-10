Кузнецов заявил, что у «Краснодара» есть шансы в финале FONBET Кубка России

Экс-игрок ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Будет тяжелая игра. Обе команды будут играть на максимуме, с полной самоотдачей. Несмотря на то, что ЦСКА сейчас на хорошем ходу, у «Краснодара» есть шансы. Розыгрыш состоит из одного матча, и здесь все лучшие пойдут в ход. Футболисты понимают ответственность, и тренеры хорошо разберут соперника. Будет очень интересный матч, тем более недавно сыграли 0:0 в Краснодаре. Здесь нет фаворита — 50/50», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.