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Сегодня, 12:21

Кузнецов заявил, что у «Краснодара» есть шансы в финале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором армейцы встретятся с «Краснодаром».

«Будет тяжелая игра. Обе команды будут играть на максимуме, с полной самоотдачей. Несмотря на то, что ЦСКА сейчас на хорошем ходу, у «Краснодара» есть шансы. Розыгрыш состоит из одного матча, и здесь все лучшие пойдут в ход. Футболисты понимают ответственность, и тренеры хорошо разберут соперника. Будет очень интересный матч, тем более недавно сыграли 0:0 в Краснодаре. Здесь нет фаворита — 50/50», — приводит слова Кузнецова Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-kuznecov-cska-seichas-na-khoroshem-khodu-no-u-krasnodara-est-shansy-v-finale-kubka-rossii-257649/
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