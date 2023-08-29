«Пари НН» и «Краснодар» сыграют в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» во вторник, 29 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна трансляция матча с формальными событиями. Следить за видеотрансляцией матча «Пари НН» — «Краснодар» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 19.15.

«Пари НН» Сергея Юрана после двух туров группы А FONBET Кубка России занимает третье место в своем квартете с 2 очками. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича замыкает турнирную таблицу с 0 баллами.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари НН» — «Краснодар».

«Пари НН» располагается на 9-й строчке турнирной таблице РПЛ. Команда Юрана набрала 7 очков. «Краснодар» с 14 баллами лидирует в чемпионате России по футболу.