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Сегодня, 21:03

Мостовой — о приглашении стать тренером в Матче звезд: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о приглашении возглавить сборную Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России.

«Пока составы не знаем. Время еще много, успеют решить. Думаю, будут участвовать те, кто останется. Отпуска же. Наверняка, многие уже сидят на чемоданах. (Смеется)», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он ответил на вопрос, какие у него будут функции на этом турнире.

«Быть там. И без опозданий. (Смеется). К счастью, что там не нужна лицензия. Наконец нашли место, где она не нужна», — добавил специалист.

Матч звезд FONBET Кубка России с участием футболистов Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд состоится 16 декабря в Сколково.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-trener-komandy-zvezd-nakonets-nashli-mesto-gde-ne-nuzhna-litsenziya/
Александр Мостовой
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