Гладилин — о поражении «Спартака» в Кубке: «Главная задача Абаскаля — матч чемпионата с «Ахматом» и «Крыльями»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил, разочарован ли поражением красно-белых от «Оренбурга» (0:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Да нет. Это Кубок России. Состав вышел не основной. Абаскаль не поставил почти никого из тех ребят, кто играл с «Балтикой». Он дал возможность выйти на поле тем, кто имеет меньше практики. В целом результат не такой уж плохой, учитывая, что будет ответный матч. 0:1 на выезде — это не много. «Спартак» все равно остается фаворитом в этой паре. Главная задача Абаскаля — это воскресный матч чемпионата с «Ахматом», а затем игра с «Крыльями Советов». Что попасть в лидирующую тройку — надо выигрывать обе встречи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков.