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Сегодня, 20:53

Личка: «Карраскаль играл в мяч, желтой карточки не должно было быть»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему не заменил полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (1:0). На 69-й минуте футболист получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

— Думаю, игра была равной. Каждый хотел навязать свою игру. Хорошо действовали защитники обеих команд, ждали ошибку соперника, которую можно было бы использовать. В первом тайме был хороший момент у Тюкавина, у соперника — когда бил Изидор. Очень рад, что мы взяли матч терпением. Отработали как команда. Не было 11 индивидуальностей — все работали как один. В меньшинстве нам получилось забить — бонус за нашу игру. Но это пока только первый матч. Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный.

— Почему не заменили Карраскаля?

— Если бы я думал об этом, то в матче с ЦСКА поменял бы двух центральных защитников, которые висели на желтых. Всегда есть риск. Бальбуэна тоже получил предупреждение: выставил бы где-то в борьбе локоть — и получил бы вторую. По поводу карточки Карраскаля я не знаю, что была за ситуация. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Желтой карточки не должно было быть.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Динамо» — «Зенит»: Карраскаль удален ошибочно. Что увидел в его действиях Кукуян?

Ответный матч между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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