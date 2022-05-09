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Сегодня, 12:45

Мешков и Карасев рассудят матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Главным судьей матча между «Динамо» и «Аланией» назначен Виталий Мешков. Ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов. На ВАР будет работать Владимир Москалев.

Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» доверена бригаде Сергея Карасева. Ассистентами судьи назначены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. На ВАР — Евгений Турбин.

Матч «Динамо» — «Алания» пройдет 10 мая, начало — в 16.30 по московскому времени. «Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая. Встреча начнется в 19.30 мск.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая.

Источник: https://rfs.ru/news/215843
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Сергей Карасев (судья)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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