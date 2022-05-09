Мешков и Карасев рассудят матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Главным судьей матча между «Динамо» и «Аланией» назначен Виталий Мешков. Ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов. На ВАР будет работать Владимир Москалев.

Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» доверена бригаде Сергея Карасева. Ассистентами судьи назначены Максим Гаврилин и Игорь Демешко. На ВАР — Евгений Турбин.

Матч «Динамо» — «Алания» пройдет 10 мая, начало — в 16.30 по московскому времени. «Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая. Встреча начнется в 19.30 мск.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в Москве 29 мая.