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Лещенко о матче «Динамо» — «Алания»: «Победа в БЕТСИТИ Кубке России скрасит эмоции от концовки сезона»

Лещенко поделился ожиданиями от кубкового матча «Динамо» — «Алания»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лев Лещенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала БЕТСИТИ Кубка России между бело-голубыми и «Аланией».

«Жду выхода в финал. «Алания» не самая сильная команда в нашем футболе. Думаю, что поражение от «Крыльев» встряхнет команду. Они расслабились немного, не успевали в защиту. Будет обидно, если Кубок России пройдет мимо «Динамо». Победа в нем скрасит эмоции от концовки сезона», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В другом полуфинале «Спартак» примет «Енисей» (11 мая).

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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