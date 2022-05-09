Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала БЕТСИТИ Кубка России между бело-голубыми и «Аланией».

«Жду выхода в финал. «Алания» не самая сильная команда в нашем футболе. Думаю, что поражение от «Крыльев» встряхнет команду. Они расслабились немного, не успевали в защиту. Будет обидно, если Кубок России пройдет мимо «Динамо». Победа в нем скрасит эмоции от концовки сезона», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Алания» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

В другом полуфинале «Спартак» примет «Енисей» (11 мая).